Напередодні в Європі стартував 3-й тур групового етапу до Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, в групі G суперник збірної України по фінальній частині Євро-2020 Нідерланди грали в Гібралтарі зі збірною цієї карликової держави і здобули розгромну перемогу - 7:0.

Причому до 42-ї хвилини рахунок залишався рівним. Але гол Стівена Бергейса в ендшпілі першого тайму розкрив гру в таймі другому - і за 45 хвилин підопічні Франка де Бура ще 6 разів розписалися у воротах Дейла Коулінга.

Огляд матчу Гібралтар - Нідерланди.

Нідерланди після трьох турів набрали 6 очок, однак лідирує в групі збірна Туреччини (7 очок), яка в яскравому матчі з шістьма м'ячами в Стамбулі несподівано зіграла внічию з Латвією - 3:3.

Highlights матчу Туреччина - Латвія.