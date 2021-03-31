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Суперник України по фінальній групі Євро-2020 забив 7 голів у матчі відбору до ЧС-2022

Нідерландці були нещадними з Гібралтаром.

Суперник України по фінальній групі Євро-2020 забив 7 голів у матчі відбору до ЧС-2022
Стівен Бергейс відкриває рахунок в матчі
Фото: EPA/UPG

Напередодні в Європі стартував 3-й тур групового етапу до Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, в групі G суперник збірної України по фінальній частині Євро-2020 Нідерланди грали в Гібралтарі зі збірною цієї карликової держави і здобули розгромну перемогу - 7:0.

Причому до 42-ї хвилини рахунок залишався рівним. Але гол Стівена Бергейса в ендшпілі першого тайму розкрив гру в таймі другому - і за 45 хвилин підопічні Франка де Бура ще 6 разів розписалися у воротах Дейла Коулінга.

Огляд матчу Гібралтар - Нідерланди.

Нідерланди після трьох турів набрали 6 очок, однак лідирує в групі збірна Туреччини (7 очок), яка в яскравому матчі з шістьма м'ячами в Стамбулі несподівано зіграла внічию з Латвією - 3:3.

Highlights матчу Туреччина - Латвія.

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