"Манчестер Сіті" оголосив, що прощається з найкращим бомбардиром в історії

32-річний аргентинський нападник "Манчестера Сіті" Серхіо Агуеро залишить англійський клуб після закінчення сезону, повідомляє офіційний сайт "містян".

Контракт Агуеро з МС розрахований до кінця червня, і його не продовжуватимуть. Улітку футболіст стане вільним агентом.

Агуеро захищає кольори "Манчестера Сіті" з літа 2011 року після переходу з мадридського "Атлетіко" за €40 млн.

Усього Серхіо провів за клуб з "Етіхаду" 384 матчі в усіх турнірах, де забив 257 м'ячів і віддав 73 результативні передачі. Цього сезону Агуеро провів за "Манчестер Сіті" 14 матчів у всіх турнірах, де забив три м'ячі.

З "містянами" аргентинець чотири рази виграв Англійську прем'єр-лігу, 5 разів - Кубок Англійської ліги, тричі - Суперкубок і один раз Кубок Англії.

У 2019-му "МанСіті" з Агуеро став першим клубом в історії Англії, якому вдалося виграти всі внутрішні трофеї за один календарний рік.

Додамо, що Серхіо є найкращим бомбардиром МС в історії.

Орієнтовна вартість бомбардира складає €25 млн.

У послугах Агуеро зацікавлені ПСЖ і "Барселона".