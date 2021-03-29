Українка Катерина Шакалова перемогла на турнірі зі змішаних єдиноборств FEN 33 у Лодзі (Польща).
У поєдинку з господаркою турніру Ізабеллою Бадурек українці вдався унікальний кидок.
У третьому раунді, перебуваючи в незручній позиції, вона схопила суперницю за тулуб, підняла над головою і кинула через себе. Після цього виявилася в позиції бокового контролю.
У підсумку українка перемогла одностайним рішенням суддів.
Ekaterina Shakalova pic.twitter.com/Y5o9gU8NBq— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) March 27, 2021