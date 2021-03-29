Українка Катерина Шакалова перемогла на турнірі зі змішаних єдиноборств FEN 33 у Лодзі (Польща).

У поєдинку з господаркою турніру Ізабеллою Бадурек українці вдався унікальний кидок.

У третьому раунді, перебуваючи в незручній позиції, вона схопила суперницю за тулуб, підняла над головою і кинула через себе. Після цього виявилася в позиції бокового контролю.

У підсумку українка перемогла одностайним рішенням суддів.