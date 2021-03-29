Українську шахістку позбавили перемоги на чемпіонаті світу серед студентів через підозри в читерстві

Фото: sport.ua Юлія Осьмак

Українську шахістку Юлію Осьмак через підозри в читерстві позбавили перемоги на студентському онлайновому чемпіонаті світу, повідомляє chess24.com.

У фіналі жіночого рапіду брало участь 6 шахісток, його грали на ігровій платформі "Торнело" з контролем 10+5 хвилин і прямою трансляцією. Осьмак набрала 4,5 бали з 5 можливих і на 1 очко випередила найближчу суперницю.

Однак після завершення турніру результат 23-річної чемпіонки України 2017 року було анульовано. Журі FIDE зарахувало технічну поразку українці в кожному матчі, а її опоненткам присудили нічиї.

Тому переможницею стала білоруска Юлія Антолак.

Хоча Осьмак була дискваліфікована на підставі статистичного аналізу її п'яти партій, вона висловила готовність пройти детектор брехні, щоб оскаржити цей вердикт.

Усього на студентському чемпіонаті світу за підозрою в шахрайстві дискваліфікували 20 шахістів.

Зазначимо, що шахісти не можуть оскаржити рішення FIDE.