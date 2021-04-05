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Футболісти "Челсі" влаштували бійку на тренуванні

Після програшу "Вест Бромвічу" обстановка в таборі "пенсіонерів" загострюється.

Футболісти "Челсі" влаштували бійку на тренуванні
Антоніо Рюдигер
Фото: EPA/UPG

Останнє тренування "Челсі" було затьмарено епізодом за участю надорожчого у світі голкіпера Кепи Аррісабалагі і захисника Антоніо Рюдигера.

Німецький захисник зіграв неакуратно проти іспанського голкіпера, що вилилося, спочатку, в словесну перепалку, а завершилося гарячим протистоянням, повідомляє Goal.com.

У епізод був змушений втрутитися головний тренер Томас Тухель, який виніс свій вердикт, відправивши Рюдигера з тренування.

При цьому Кепа залишився на полі.

Відзначимо, що інцидент стався на наступний день після поразки від "Вест Бромвіча" (2:5) в Англійській прем'єр-лізі.

Підопічні Тухеля ведуть запеклу боротьбу за лігочемпонску зону, займаючи 4-е місце (51 очко). На 2 очка від "пенсіонерів" відстає ціла когорта команд - "Тоттенгем", "Ліверпуль" і "Вест Гем". А "Евертон" відстає на 5 очок і має 2 матчі в запасі.

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