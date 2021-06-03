Україна - в топ-4 за найменшою кількістю легіонерів у складі збірних на Євро-2020

Лише 8 гравців команди Андрія Шевченка грають за кордоном.

403 учасники Євро-2020 (63,8%) виступають не у вітчизняних, а в іноземних клубах, інформує sport.ua.

Усього одному словаку і фіну, що брали участь у національних першостях, знайшлося місце в заявках своїх збірних.

У той самий час тільки послугами трьох легіонерів скористався головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

Наша збірна в основному укомплектована футболістами з українських команд. За кордоном грають лише 8 гравців: Роман Безус, Євген Макаренко, Едуард Соболь і Роман Яремчук - в Бельгії, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко - в Англії, Руслан Маліновський - в Італії - та Олександр Зубков - в Угорщині.

Кількість легіонерів у командах-учасницях EURO-2020.