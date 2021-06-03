Україна - в топ-4 за найменшою кількістю легіонерів у складі збірних на Євро-2020

403 учасники Євро-2020 (63,8%) виступають не у вітчизняних, а в іноземних клубах, інформує sport.ua.
Усього одному словаку і фіну, що брали участь у національних першостях, знайшлося місце в заявках своїх збірних.
У той самий час тільки послугами трьох легіонерів скористався головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.
Наша збірна в основному укомплектована футболістами з українських команд. За кордоном грають лише 8 гравців: Роман Безус, Євген Макаренко, Едуард Соболь і Роман Яремчук - в Бельгії, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко - в Англії, Руслан Маліновський - в Італії - та Олександр Зубков - в Угорщині.
Кількість легіонерів у командах-учасницях EURO-2020.
- 1-2. Словаччина і Фінляндія - 25 легіонерів (96,2%)
- 3-4. Австрія і Бельгія - 24 (92,3%)
- 5-6. Північна Македонія і Швеція - 23 (88,5%)
- 7-9. Данія, Польща і Швейцарія - 22 (84,6%)
- 10-12. Португалія, Уельс і Франція - 20 (76,9%)
- 13. Хорватія - 19 (73,1%)
- 14-15. Туреччина і Шотландія - 15 (57,7%)
- 16-19. Іспанія, Угорщина, Нідерланди і Чехія - 14 (53,9%)
- 20. Німеччина - 9 (34,6%)
- 21. УКРАЇНА - 8 (30,8%)
- 22-23. Італія і Росія - 4 (15,4%)
- 24. Англія - 3 (11,5%)