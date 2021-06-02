Або Канада, або Росія залишиться без медалей на чемпіонаті світу з хокею

У Латвії завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею, за результатами якого визначилися пари 1/4 фіналу.
Боротьбу за чемпіонство продовжують збірні США, Канади, Фінляндії, Олімпійського комітету Росії, Чехії, Словаччини, Німеччини та Швейцарії. Свої групи виграли американці і росіяни.
- США (1) - Словаччина (4)
- Фінляндія (2) - Чехія (3)
- Олімпійський комітет Росії (1) - Канада (4)
- Швейцарія (2) - Німеччина (3)
Плей-оф стартує 3 червня.
Півфінали пройдуть 5 червня, а вирішальний матч турніру заплановано на 6 червня і стартує о 20:15 за київським часом.