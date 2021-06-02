Або Канада, або Росія залишиться без медалей на чемпіонаті світу з хокею

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У Латвії завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею, за результатами якого визначилися пари 1/4 фіналу.

Боротьбу за чемпіонство продовжують збірні США, Канади, Фінляндії, Олімпійського комітету Росії, Чехії, Словаччини, Німеччини та Швейцарії. Свої групи виграли американці і росіяни.

США (1) - Словаччина (4)

Фінляндія (2) - Чехія (3)

Олімпійський комітет Росії (1) - Канада (4)

Швейцарія (2) - Німеччина (3)

Плей-оф стартує 3 червня.

Півфінали пройдуть 5 червня, а вирішальний матч турніру заплановано на 6 червня і стартує о 20:15 за київським часом.