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Або Канада, або Росія залишиться без медалей на чемпіонаті світу з хокею

Визначилися чвертьфінальні пари ЧС.

Фото: EPA/UPG

У Латвії завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею, за результатами якого визначилися пари 1/4 фіналу.

Боротьбу за чемпіонство продовжують збірні США, Канади, Фінляндії, Олімпійського комітету Росії, Чехії, Словаччини, Німеччини та Швейцарії. Свої групи виграли американці і росіяни.

  • США (1) - Словаччина (4)
  • Фінляндія (2) - Чехія (3)
  • Олімпійський комітет Росії (1) - Канада (4)
  • Швейцарія (2) - Німеччина (3)

Плей-оф стартує 3 червня.

Півфінали пройдуть 5 червня, а вирішальний матч турніру заплановано на 6 червня і стартує о 20:15 за київським часом.

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