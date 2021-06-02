"Реал" оголосив про призначення нового головного тренера

Фото: EPA/UPG Карло Анчелотті

Напередодні Євро-2020 футбольну Європу стрясають події, пов'язані зі звільненням і призначенням головних тренерів клубних грандів.

Не залишається осторонь від цього тренду і "Реал", попрощавшись минулого тижня із Зінедіном Зіданом.

Пошуки нового наставника "бланкос" тривали недовго. Напередодні мадридський клуб на офіційному сайті оголосив про призначення Карло Анчелотті головним тренером.

61-річний італійський фахівець уже очолював "Реал" з 2013 по 2015 рік. Під його керівництвом "Королівський клуб" виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Останнім місцем роботи Анчелотті був ліверпульський "Евертон", який завершив минулий розіграш Англійської прем'єр-ліги на 10-му місці.