Матч України та Північної Македонії на Євро-2020 обслужить аргентинська бригада арбітрів

Це відбудеться в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та КОНМЕБОЛ.

Багато в чому визначальний для збірної України матч Євро-2020 проти збірної Північної Македонії обслужить бригада арбітрів з Аргентини на чолі з Фернандо Рапальїні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати йому будуть Хуан Белатті і Дієго Бонфа. Відповідати за VAR буде іспанець Алехандро Ернандес, якому асистуватимуть співвітчизники Хосе Санчес і Хуан Мартінес, а також італієць Філіппо Мелі. Резервний арбітр - словенець Славко Винчич.

У рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американською футбольною конфедерацією (КОНМЕБОЛ) до європейських суддів уперше приєднаються рефері з Південної Америки, а європейці вирушать до Південної Америки.

Таким чином, Рапальїні і його бригада приєднаються до відібраних європейських рефері на Євро-2020, а іспанська суддівська бригада на чолі з Хесусом Хілем Мансано увійде в суддівський корпус Кубка Америки-2021, який цими днями проходить у Бразилії.

Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 17 червня на Національному стадіоні в Бухаресті і почнеться о 16:00.

Нагадаємо, в першому турі збірна України в Амстердамі поступилася Нідерландам (2:3), а Північна Македонія - Австрії (1:3).