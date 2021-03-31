У рамках 3-го туру відбірного турніру на Чемпіонат світу-2022 збірна Люксембургу приймала команду Португалії і програла - 1:3.

Коли минуло пів години гри, відкрили рахунок господарі - "динамівець" Жерсон Родрігеш "ластівкою" переправив м'яч у ворота гостей - 1:0.

На останніх секундах компенсованого до першого тайму часу оборона збірної Люксембургу не звернула у власному штрафному майданчику гідної уваги на щуплого гравця "Ліверпулю" Діогу Жоту, який головою змінив рахунок на 1:1.

У дебюті другого тайму Кріштіану Роналду елегантним ударом забив, як виявилося, переможний гол португальців - 1:2.

Установив остаточний рахунок у поєдинку на 80-й хвилині Жоау Пальінья - 1:3.

Варто зазначити, що гол на стадіоні "Жозі Бартель" став для Кріштіану 103-м, забитим у футболці збірної. І він залишається найкращим снайпером європейських збірних в історії. Усього Роналду зіграв за Seleção das Quinas 173 матчі.

До абсолютного рекорду нападника збірної Ірану Алі Даеї португальцю залишилося забити лише 6 м'ячів.

Крім того, це був перший гол Роналду, забитий 2021 року. Таким чином, CR7 забиває мінімум один гол за збірну Португалії вже 18 років поспіль, повідомляє Goal.

Cristiano Ronaldo has now scored at least one international goal in each of the last 18 years 🇵🇹 pic.twitter.com/ZbY4FblOTF — Goal (@goal) March 31, 2021

Уперше Кріштіану забив за свою збірну у 2004 році.

Огляд матчу Люксембург - Португалія.