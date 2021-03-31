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Джанлуїджі Буффона дискваліфіковано на матч Серії А і оштрафовано за богохульство

Буффон не допоможе "Ювентусу" в принциповому дербі.

Джанлуїджі Буффона дискваліфіковано на матч Серії А і оштрафовано за богохульство
Джанлуїджі Буффон
Фото: euro2008.lenta.ru

Голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона дискваліфіковано на матч за богохульство під час зустрічі 13-го туру чемпіонату Італії з "Пармою» (4:0), повідомляє Football Italia.

Нагадаємо, в лютому дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії визнав 43-річного Буффона винним у прояві богохульства в матчі з "Пармою" і призначив штраф у розмірі €5 тис. Однак не дискваліфікував.

Учора, 30 березня, Федеральний апеляційний суд задовольнив апеляцію прокурора на це рішення і додав до штрафу дискваліфікацію на одну зустріч.

Тож Буффон не допоможе "Ювентусу" в принциповому дербі в рамках 29-го туру Серії А з "Торіно". Зустріч відбудеться 3 квітня. 

Зазначимо, богохульство вважається однією з найсерйозніших лайок в італійській мові.

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