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Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи і встановив унікальний рекорд ЧЄ

Португальці здобули перемогу над угорцями.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи і встановив унікальний рекорд ЧЄ
Збірна Португалії
Фото: EPA/UPG

На Євро-2020 в боротьбу вступили чинні чемпіони - португальці.

У Будапешті підопічні Фернанду Сантуша зустрічалися зі збірною Угорщини і здобули велику перемогу - 3:0.

Незважаючи на рахунок, поєдинок видався для гостей непростий. Угорці досить вміло захищалися аж до 84-ї хвилини. При цьому постійно справляючи вилазки до воріт Руй Патрісіу.

Допоміг португальцям зломити опір суперника безглуздий рикошет. Після досить несильного удару Рафаела Геррейро м'яч влучив у ногу Оттіло Солоі і зрадницьки закотився в нижній кут воріт - 1:0.

Через 3 хвилини турецький рефері Джюнейт Чакир призначив у ворота господарів абсолютно справедливий пенальті, який бездоганно реалізував Кріштіану Роналду - 2:0.

А на 90+2 хвилині капітан португальців, вже з гри, зробив дубль - 3:0.

Роналду довів лік своїм голам за збірну до 106-ти. 

Крім того, Кріштіану став єдиновладним рекордсменом чемпіонатів Європи за кількістю голів - 11. До Євро-2020 португалець ділив пальму першості з французом Мішелем Платіні, який свої 9 голів на Євро-84 забив у 5 матчах.

Португалець також став першим в історії, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Дебют Роналду відбувся на Євро-2004.

Огляд матчу Португалія - Угорщина.

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