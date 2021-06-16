На Євро-2020 в боротьбу вступили чинні чемпіони - португальці.

У Будапешті підопічні Фернанду Сантуша зустрічалися зі збірною Угорщини і здобули велику перемогу - 3:0.

Незважаючи на рахунок, поєдинок видався для гостей непростий. Угорці досить вміло захищалися аж до 84-ї хвилини. При цьому постійно справляючи вилазки до воріт Руй Патрісіу.

Допоміг португальцям зломити опір суперника безглуздий рикошет. Після досить несильного удару Рафаела Геррейро м'яч влучив у ногу Оттіло Солоі і зрадницьки закотився в нижній кут воріт - 1:0.

Через 3 хвилини турецький рефері Джюнейт Чакир призначив у ворота господарів абсолютно справедливий пенальті, який бездоганно реалізував Кріштіану Роналду - 2:0.

А на 90+2 хвилині капітан португальців, вже з гри, зробив дубль - 3:0.

Роналду довів лік своїм голам за збірну до 106-ти.

Крім того, Кріштіану став єдиновладним рекордсменом чемпіонатів Європи за кількістю голів - 11. До Євро-2020 португалець ділив пальму першості з французом Мішелем Платіні, який свої 9 голів на Євро-84 забив у 5 матчах.

10 – Cristiano Ronaldo has become the first player in European Championship Finals history to score 10 goals in the competition, overtaking Michel Platini’s record of nine, all of which he scored in the 1984 edition. History. #EURO2020 pic.twitter.com/j89tNODaTv — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Португалець також став першим в історії, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Дебют Роналду відбувся на Євро-2004.