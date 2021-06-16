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Джошуа побоюється поразки: в контракті з Усиком пропишуть опцію реваншу, - промоутер

Від відсутності такого пункту в контракті свого часу постраждав Василь Ломаченко.

Джошуа побоюється поразки: в контракті з Усиком пропишуть опцію реваншу, - промоутер
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

У контракті на бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і колишнім абсолютним чемпіоном в крузервейті Олександром Усиком (15-0, 12 КО) пропишуть опцію реваншу.

Про це заявив промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси англійця, компанія Matchroom котрого також відновить співпрацю з Усиком.

"Якщо Усик програє, ми організуємо йому ще один бій. Джошуа ставить свої титули і десятки мільйонів, щоб побитися з Усиком, тому якщо буде можливість організувати цей бій знову, ми розглянемо це", - цитує Гірна Boxing Social.

"Якщо реванш [з Джошуа] має комерційний сенс для Усика - а він його має, - ми розглянемо такий варіант. Це величезний шанс. Якщо Усик переможе, він зірве абсолютний джекпот.

Не бачу проблем з організацією цього бою. 18-го або 25 вересня. "Вемблі" або стадіон "Тоттенгема", - зазначив промоутер.

Усик співпрацював з Matchroom з 2018 року до закінчення контракту. Компанія виступала промоутером ряду поєдинків українця.

Для Усика бій з Джошуа стане третім у суперважкій вазі: раніше українець переміг американця Чазза Візерспуна і британця Дерека Чісору.

Зазначимо, що відсутність пункту про реванш у контракті бою між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком і нині абсолютним чемпіоном світу в цій ваговій категорії Теофімо Лопесом на 9 місяців практично залишила нашого боксера поза рингом після того, як українець програв цей бій.

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