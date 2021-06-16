Фото: twitter.com/franceinfo

Перед стартовим свистком підсумкового матчу 1-го туру Євро-2020 Німеччина - Франція (0:1) активісти міжнародної неурядової організації із захисту екології і довкілля Greenpeace організували несанкціоноване повітряне шоу.

У чашу мюнхенської "Альянц Арени" спустився парашутист.

Уже на арені він зачепив трос, яким кріпиться телевізійна камера-павук, не впорався з керуванням і ледь не влетів у трибуну, але все ж виправив ситуацію.

🪂 FLASH - Peu avant le coup d’envoi de #FRAALL, un ULM de #GreenPeace a heurté un câble de l’#AllianzArena et a manqué de peu de s’écraser sur les tribunes. L’engin s’est finalement posé sur la pelouse. 2 personnes seraient blessées. (via @vincentduluc) pic.twitter.com/yVB73z9vDx — Mediavenir (@Mediavenir) June 15, 2021

Проте кількох людей на нижньому ярусі він таки зачепив - їх довелося госпіталізувати, про що після матчу повідомив УЄФА.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6 — Get French Football News (@GFFN) June 15, 2021

Додамо, що на парашуті великими чорними літерами красувався напис "Kick Out Oil" ("Позбудьтеся нафти").

Після інциденту неурядова організація виступила із заявою.

"Цей протест ні в якому разі не був спрямований на те, щоб перешкодити грі або завдати шкоди людям. Ми сподіваємося, що все гаразд і ніхто серйозно не постраждав. Дії Greenpeace завжди мирні і ненасильницькі. На жаль, в цій акції не все пройшло за планом", - йдеться в посланні.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

Нагадаємо, грінпісівці піднялися на нафтову вежу в Норвегії.