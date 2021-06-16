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Перед матчем Євро-2020 активіст Greenpeace несанкціоновано спустився на парашуті в чашу стадіону і травмував глядачів

На парашуті великими чорними літерами красувався напис "Kick Out Oil" ("Позбудьтеся нафти").

Фото: twitter.com/franceinfo

Перед стартовим свистком підсумкового матчу 1-го туру Євро-2020 Німеччина - Франція (0:1) активісти міжнародної неурядової організації із захисту екології і довкілля Greenpeace організували несанкціоноване повітряне шоу.

У чашу мюнхенської "Альянц Арени" спустився парашутист.

Уже на арені він зачепив трос, яким кріпиться телевізійна камера-павук, не впорався з керуванням і ледь не влетів у трибуну, але все ж виправив ситуацію.

Проте кількох людей на нижньому ярусі він таки зачепив - їх довелося госпіталізувати, про що після матчу повідомив УЄФА.

Додамо, що на парашуті великими чорними літерами красувався напис "Kick Out Oil" ("Позбудьтеся нафти").

Після інциденту неурядова організація виступила із заявою.

"Цей протест ні в якому разі не був спрямований на те, щоб перешкодити грі або завдати шкоди людям. Ми сподіваємося, що все гаразд і ніхто серйозно не постраждав. Дії Greenpeace завжди мирні і ненасильницькі. На жаль, в цій акції не все пройшло за планом", - йдеться в посланні.

Нагадаємо, грінпісівці піднялися на нафтову вежу в Норвегії.

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