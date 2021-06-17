Двадцять років опісля: Буффон повернувся в "Парму"

Голкіпер Джанлуїджі Буффон став гравцем "Парми", повідомляє клубна пресслужба.
Терміну контракту поки що не оголошують.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
43-річний Буффон виступав за "хрестоносців" з 1995 по 2001 рік. Він виграв з командою Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.
У сезоні-2020/21 голкіпер провів 14 матчів за "Ювентус", з них 6 - на нуль. Після закінчення сезону футболіст став вільним агентом.
За підсумками сезону-2020/21 "Парма" покинула Серію А.