Двадцять років опісля: Буффон повернувся в "Парму"

Джанлуїджі доведеться грати в Серії В.

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Буффон

Голкіпер Джанлуїджі Буффон став гравцем "Парми", повідомляє клубна пресслужба.

Терміну контракту поки що не оголошують.

43-річний Буффон виступав за "хрестоносців" з 1995 по 2001 рік. Він виграв з командою Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

У сезоні-2020/21 голкіпер провів 14 матчів за "Ювентус", з них 6 - на нуль. Після закінчення сезону футболіст став вільним агентом.

За підсумками сезону-2020/21 "Парма" покинула Серію А.