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УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи

Марко Арнаутович не зіграє сьогодні проти збірної Нідерландів.

УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
Марко Арнаутович
Фото: EPA/UPG

Суперниця збірної України по групі С чемпіонату Європи збірна Австрії перед сьогоднішнім матчем проти Нідерландів зазнала великої втрати.

УЄФА дискваліфікував на поєдинок Марка Арнаутовича, повідомляє офіційний сайт організації.

Дії 32-річного форварда в зустрічі 1-го туру Євро-2020 з Північною Македонією (3:1) кваліфіковано як "заподіяння образи іншому гравцеві".

Нагадаємо, футболіста, серба за походження, звинуватили в образі двох суперників з албанськими коріннями - Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі. Сербія не визнає незалежності Косова і має історично напружені відносини з Північною Македонією.

Образи від Арнаутовича пролунали після того, як він установив остаточний рахунок у матчі проти Північної Македонії.

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