Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
ГоловнаСпорт

Капітан "Реала" після 16 років покидає "Королівський клуб"

Серхіо Рамос іде вільним агентом.

Капітан "Реала" після 16 років покидає "Королівський клуб"
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

Переговори між президентом "Реала" Флорентіно Пересом і капітаном команди Серхіо Рамосом ні до чого не привели - по закінченню контракту, 30 червня, іспанець покидає "Сантьяго Бернабеу" вільним агентом, повідомляє офіційний сайт "бланкос".

Сьогодні відбудеться прощальна пресконференція за участю самого Рамоса і президента "Реала".

Нагадаємо, захисник перейшов у мадридський клуб із "Севільї" 2005 року.

У складі "Реала" він став п'ятиразовим чемпіоном Ла Ліги, чотириразовим - Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу, триразовим - Суперкубка УЄФА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також