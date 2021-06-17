Капітан "Реала" після 16 років покидає "Королівський клуб"

Переговори між президентом "Реала" Флорентіно Пересом і капітаном команди Серхіо Рамосом ні до чого не привели - по закінченню контракту, 30 червня, іспанець покидає "Сантьяго Бернабеу" вільним агентом, повідомляє офіційний сайт "бланкос".

Сьогодні відбудеться прощальна пресконференція за участю самого Рамоса і президента "Реала".

Нагадаємо, захисник перейшов у мадридський клуб із "Севільї" 2005 року.

У складі "Реала" він став п'ятиразовим чемпіоном Ла Ліги, чотириразовим - Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу, триразовим - Суперкубка УЄФА.