УЄФА призупинив справу стосовно учасників Суперліги

УЄФА оголосив, що зупиняє провадження у справі проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса", які ініціювали проєкт європейської Суперліги і досі не відмовилися від участі в ньому.

"УЄФА бере до відома прийняте сьогодні незалежним апеляційним органом УЄФА рішення про тимчасове призупинення дисциплінарного провадження, порушеного проти "Барселони", "Ювентуса" і "Реала" за можливе порушення правової бази УЄФА у зв'язку з так званим проєктом Суперліги", - йдеться в повідомленні офіційного сайту УЄФА.

"Розгляд призупинено до подальшого повідомлення", - уточнено в заяві.

Нагадаємо, справу проти клубів відкрили 25 травня.

У відповідь три гранди подали позов до суду Євросоюзу на можливі неправочинні дії УЄФА і ФІФА щодо учасників нового турніру.