У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
ГоловнаСпорт

УЄФА призупинив справу стосовно учасників Суперліги

"Реал", "Барселона" і "Ювентус" можуть уникнути покарання.

УЄФА призупинив справу стосовно учасників Суперліги
Фото: sport-express.ru

УЄФА оголосив, що зупиняє провадження у справі проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса", які ініціювали проєкт європейської Суперліги і досі не відмовилися від участі в ньому.

"УЄФА бере до відома прийняте сьогодні незалежним апеляційним органом УЄФА рішення про тимчасове призупинення дисциплінарного провадження, порушеного проти "Барселони", "Ювентуса" і "Реала" за можливе порушення правової бази УЄФА у зв'язку з так званим проєктом Суперліги", - йдеться в повідомленні офіційного сайту УЄФА.

"Розгляд призупинено до подальшого повідомлення", - уточнено в заяві.

Нагадаємо, справу проти клубів відкрили 25 травня.

У відповідь три гранди подали позов до суду Євросоюзу на можливі неправочинні дії УЄФА і ФІФА щодо учасників нового турніру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також