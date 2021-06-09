У Львові загинула чемпіонка України з пауерліфтингу, випавши з сьомого поверху

Ірині Квас було 17 років.

У вівторок, 8 червня, з вікна 7 поверху гуртожитку коледжу "Львівської політехніки"випала 17-річна Ірина Квас, чемпіонка України з пауерліфтингу, повідомляє Zaxid.net.

Фото: Facebook

У результаті падіння дівчина отримала травми, несумісні з життям. Повідомляють, що перед інцидентом 17-річна спортсменка закрилася в кімнаті зсередини. Правоохоронні органи розслідують подію за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".

Ірина вчилася на другому курсі "Львівської політехніки" за спеціальністю "Правознавство".

Квас неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. 2019-го вона завоювала "золото" чемпіонату країни. Дівчина присіла зі штангою 125 кг, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою і станову тягу з 130 кілограмами.