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Нідерланди закрили перед українськими фанами двері на матч Євро-2020

В Амстердамі пройде стартовий поєдинок збірної України.

Нідерланди закрили перед українськими фанами двері на матч Євро-2020
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що вболівальники з України не зможуть відвідати стартовий матч національної команди на Євро-2020 в Амстердамі проти збірної Нідерландів.

"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів ухвалив рішення не пускати вболівальників з країн, що не входять у зону Євросоюзу", - заявив Павелко в інтерв'ю ТК "Футбол 1/2/3".

"Ми готуємося оперативно надавати підтримку нашим уболівальникам, якщо приймаючі країни будуть йти нам назустріч. Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", - зазначив глава УАФ.

Збірна України зіграє проти Нідерландів 13 червня. Два наступні матчі групового етапу підопічні Андрія Шевченка проведуть у Бухаресті: 17 червня - з Північною Македонією, а 21-го - з Австрією. Українські вболівальники зможуть відвідати обидва поєдинки.

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