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Паралімпійська збірна України з 39 нагородами посіла друге місце в медальному заліку на ЧЄ з легкої атлетики

Це був основний легкоатлетичний турнір перед XVI Паралімпійськими літніми іграми-2020 року, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня в Токіо.

Фото: paralympic.org.ua

Паралімпійська збірна України з легкої атлетики успішно виступила на Чемпіонаті Європи Міжнародного паралімпійського комітету в польському Бидгощі.

Українські атлети завоювали 39 медалей: 17 золотих, 13 срібних і 9 бронзових, інформує Paralympic.org.ua.

У медальному заліку українці поступилися лише росіянам, у яких в активі 74 медалі - 31/25/18.

На третьому місці - господарі турніру - 15/20/14.

У змаганнях узяли участь понад 700 спортсменів із 44 країн. 

Зауважимо, що національна збірна була не надто чисельною – 33 легкоатлети, тоді як, наприклад, команда Росії була представлена 80 спортсменами, Польщі - 74 спортсменами. 

Збірну України склали спортсмени із 16 областей України – це чи не найширше представництво команди на чемпіонатах Європи з легкої атлетики.

Зазначимо, що це був основний легкоатлетичний турнір перед XVI Паралімпійськими літніми іграми-2020 року, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня в Токіо.

Додамо, що легка атлетика - найбільш медалемісткий вид спорту в програмі Паралімпійських ігор. На Іграх у Токіо розіграють 168 комплектів медалей у легкій атлетиці.

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