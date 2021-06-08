Паралімпійська збірна України з 39 нагородами посіла друге місце в медальному заліку на ЧЄ з легкої атлетики

Паралімпійська збірна України з легкої атлетики успішно виступила на Чемпіонаті Європи Міжнародного паралімпійського комітету в польському Бидгощі.
Українські атлети завоювали 39 медалей: 17 золотих, 13 срібних і 9 бронзових, інформує Paralympic.org.ua.
У медальному заліку українці поступилися лише росіянам, у яких в активі 74 медалі - 31/25/18.
На третьому місці - господарі турніру - 15/20/14.
У змаганнях узяли участь понад 700 спортсменів із 44 країн.
Зауважимо, що національна збірна була не надто чисельною – 33 легкоатлети, тоді як, наприклад, команда Росії була представлена 80 спортсменами, Польщі - 74 спортсменами.
Збірну України склали спортсмени із 16 областей України – це чи не найширше представництво команди на чемпіонатах Європи з легкої атлетики.
Зазначимо, що це був основний легкоатлетичний турнір перед XVI Паралімпійськими літніми іграми-2020 року, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня в Токіо.
Додамо, що легка атлетика - найбільш медалемісткий вид спорту в програмі Паралімпійських ігор. На Іграх у Токіо розіграють 168 комплектів медалей у легкій атлетиці.