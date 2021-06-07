У Маямі на арені Hard Rock Stadium пройшло боксерське шоу, головним івентом якого був поєдинок між ексчемпіоном світу в п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) і блогером Логаном Полом (0-1).

В андеркарді цього бою ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Баду Джек (24-3-3, 14 КО) провів поєдинок проти проспекта Дервіна Коліни (15-1, 13 КО).

Джек у перших раундах мав очевидну перевагу, його сильні удари стабільно досягали мети.

Зрештою, в 4-му раунді швед вирішив усе припинити і завдав суперникові точних ударів по печінці.

Коліна не витримав больового шоку - і рефері визнав його поразку.