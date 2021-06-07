Нідерландська легкоатлетка ефіопського походження Сіфан Хассан побила світовий рекорд на дистанції 10 000 метрів на змаганнях Меморіал Фанні Бланкерс-Кун у Хенгело.

WORLD RECORD@SifanHassan breaks the women's 10,000m world record with 29:06.82 at the @ContiTourGold.



She beats the previous record by over 10 seconds.#ContinentalTourGold pic.twitter.com/pH7E2gK7f4 — World Athletics (@WorldAthletics) June 6, 2021

Хассан показала результат 29:06,82 секунди, що більш ніж на 10 секунд перевищує попереднє досягнення.

Попередній світовий рекорд був встановлений на Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді легкоатлетка з Ефіопії Алмаз Аяна показала результат 29:17,45.

Нагадаємо, що Хассан є чинною чемпіонкою світу на цій дистанції.