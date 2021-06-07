Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
ГоловнаСпорт

У бігу на 10 000 метрів побито світовий рекорд

Сіфан Хассан - нова рекордсменка.

Нідерландська легкоатлетка ефіопського походження Сіфан Хассан побила світовий рекорд на дистанції 10 000 метрів на змаганнях Меморіал Фанні Бланкерс-Кун у Хенгело.

Хассан показала результат 29:06,82 секунди, що більш ніж на 10 секунд перевищує попереднє досягнення.

Попередній світовий рекорд був встановлений на Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді легкоатлетка з Ефіопії Алмаз Аяна показала результат 29:17,45.

Нагадаємо, що Хассан є чинною чемпіонкою світу на цій дистанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також