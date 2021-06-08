У Харкові на ОСК "Металіст" збірна України провела останнє ігрове тренування перед чемпіонатом Європи - суперником у товариському матчі виступили кіпріоти.

Не найсильніший суперник, але штаб Андрія Шевченка ставив перед цим протистоянням певні цілі: розкріпачити гравців, надати їм упевненості перед великим турніром.

Українці контролювали перебіг поєдинку з першої до останньої хвилини. Однак відкрити рахунок змогли лише в кінцівці першого тайму.

На 36-й хвилині блискуче проявив себе Олександр Зубков. У контратаці форвард "Ференцвароша" в центрі поля викрав м'яч у захисника кіпріотів Андреаса Панайоту, помчав на ворота суперника, а на вході у штрафний майданчик продемонстрував тактичну майстерність, закривши м'яч корпусом, змусивши Панайоту сфолити на собі.

Чисте пенальті. А рефері з Латвії Віталій Спасьонников, незважаючи на товариський поєдинок, не відступив від букви закону, ще й вилучив гравця кіпрської команди.

Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко - 1:0.

У компенсований час арбітр удруге призначив 11-метровий у ворота гостей. І знову ніяких претензій до арбітра.

Удар Олександра Зінченка був бездоганним - 2:0.

В епізоді з третім голом гравцям збірної Кіпру, напевно, паморочилося від умілих, швидких і точних передач квартету Марлос-Ярмоленко-Зінченко-Яремчук. Роман до 59-ї хвилини зробив рахунок у матчі великим - 3:0. А через 6 хвилин господарі довели його і до розгромного: Ярмоленкові відверто пощастило з рикошетом - 4:0.

Збірна України вирушає на Євро-2020 в піднесеному настрої.

Уже через 5 днів підопічних Шевченка чекає справжній іспит, де екзаменатором виступатиме команда Нідерландів.

Огляд матчу Україна - Кіпр.