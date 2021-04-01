Фото: EPA/UPG

Коли стабільність - це не ознака майстерності.

У групі D відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 збірна України в Києві на НСК "Олімпійський" провела свій третій матч. І втретє зіграла внічию, причому з уже звичним рахунком 1:1.

Мало хто очікував від підопічних Андрія Шевченка такого результату, адже суперником була скромна збірна Казахстану.

Україна протягом усього матчу володіла тотальною перевагою, провела чимало перспективних атак, створювала гостроту біля чужих воріт, але в реалізації не досягла успіху. До того ж чудову гру продемонстрував голкіпер гостей Стас Покатилов.

На 20-й хвилині Олександр Зінченко поблизу центрального кола підхопив м'яч, просунувся з ним до штрафного майданчика гостей і зробив своєчасний пас на Романа Яремчука - форвард бельгійського "Гента" в дотик закрутив м'яч під дальню штангу - 1:0.

Перший тайм можна сміливо занести колективу Шевченка в актив. Наша збірна постійно створювала загрози біля воріт свого супротивника, хіба що не склалося з реалізацією. Але цьому компоненту гри багато хто не приділив достатньої уваги - до того була відчутна різниця в класі команд.

Однак гості витримали удар. А в другому таймі навіть кілька разів утекли в контратаку, одна з них і призвела до гола - на 59-й хвилині витонченим ударом відзначився Серікжан Мужиков - 1:1.

Правда, перед цим моментом словенський арбитр Матей Юг цілком міг, але не наважився призначити пенальті у ворота гостей за порушення правил на Жуніорі Мораесі.

А потім пішов бенефіс Покатилова.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Після трьох матчів кваліфікації не можна виграти путівку на ЧС, але можна її програти. Збірна України у весняній частині кампанії набрала лише три очки. Ейфорія від стартової нічиєї з чемпіонами світу французами (1:1) продовжилася незрозумілою аналогічною нічиєю з фінами.

Нічию з казахстанцями інакше, як фіаско, і не назвеш.

У паралельному матчі збірна Франції за рахунок єдиного гола Антуана Грізманна здобула мінімальну виїзну перемогу над боснійцями - 1:0.

Франція одноосібно очолює групу D, набравши 7 очок.

Україна з трьома очками хоч і піднялася на друге місце, проте зіграла на матч більше, ніж основні наші конкуренти по виходу в плей-оф - фіни (2 очки) і боснійці (1 очко).

Ситуацію ускладнює регламент, за яким у фінальну частину ЧС-2022 виходять безпосередньо лише 10 переможців груп.

Ще 3 команди від Європи визначаться в плей-оф, який буде складатися з двох раундів.

Усього у стикових матчах візьмуть участь 12 команд (10 команд, що зайняли другі місця у відбірних групах, і дві команди шляхом відбору через Лігу націй). Другий варіант для нашої збірної закритий, тому що Україна невдало виступила в ЛН.

12 команд будуть поділені на три групи по чотири команди. У кожній групі буде зіграно два півфінали та один фінал. Переможці трьох фіналів плей-оф приєднаються до десяти переможців відбірних груп.

Оновлення. Огляд матчу Україна - Казахстан.