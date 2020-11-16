У 5-му турі Ліги націй у групі С4 зустрічалися збірні Албанії та Казахстану.

Матч завершився на користь балканської команди - 3:1.

На 23-й хвилині албанці забили другий гол у ворота гостей і повели 2:0.

При цьому казахстанська команда вирішила нетрадиційно розіграти м'яч із центрального кола. Партнер зробив короткий пас на півзахисника Айболя Абікена, який запустив м'яч за комірець голкіперу албанської збірної, який, мабуть, ще перебував в ейфорії від другого гола своєї команди, - 2:1.

Перед останнім туром лідерство в групі утримує збірна Білорусі. На два очки відстають албанці. 18 листопада в очному протистоянні в Тирані визначиться переможець групи С4.