У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України

Уболівальникам, які будуть носити нову форму збірної України з футболу на території Росії, може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

Про це заявив російський адвокат Ігор Бушманов, який пояснив, що носіння футболки із зображенням України з Кримським півостровом може бути розцінено як "сепаратизм".

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ", - цитує Бушманова Sport24.

"Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому разі вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінальної терміном до чотирьох років", - зазначив адвокат.

При цьому Бушманов підкреслив, що якщо ці дії будуть здійснені з використанням ЗМІ або для особистого блогу, то тоді людині може загрожувати вже п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, презентація нової форми збірної України обурила політиків у Росії, які закликали УЄФА заборонити екіпіровку через політичний підтекст.

Але в УЄФА на запит російських ЗМІ відповіли, що все погоджено.