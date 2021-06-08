Конгрес США закликав МОК перенести Олімпіаду-2022 з Пекіна

До зимової Олімпіади залишилося трохи більше ніж пів року.

Конгресмен США Майкл Маккол, головний республіканець Палати представників з питань зовнішньої політики, разом з колегами-республіканцями і демократами закликав Міжнародний олімпійський комітет перенести зимові Ігри 2022 року з Пекіна, "якщо китайський уряд не припинить свої злочини проти уйгурського народу", повідомляє Texas Tribune.

"Геноцид Комуністичної партії Китаю проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин - це моральне випробування нашого часу. Надаючи КПК можливість приховати свої злодіяння і поліпшити свій імідж на світовій арені, МОК порушує власні принципи і ганьбить свій бренд", - зазначив Маккол.

"Я пишаюся тим, що разом з членами іншої партії, разом із союзниками з інших демократичних країн ми вимагаємо від МОК і КПК відповідати за скоєне", - додав республіканець.

Уйгури - це переважно мусульманська група, яка проживає на північному заході Китаю. Повідомляють, що в Китаї цих людей відправляють у табори для ідеологічного перевиховання, жінок же примусово стерилізують.

У резолюції також сказано, що Палата представників США вважає, що "принципи Олімпійської хартії про солідарність і недискримінацію... важко пов'язати з проведенням зимових Ігор 2022 року в країні, уряд якої звинувачено в скоєнні злочинів проти людяності та в геноциді проти етнічних і релігійних меншин".

Наголошено, що коли 2008 року в Китаї проводили літні Олімпійські ігри, "олімпійці, глядачі і міжнародні засоби масової інформації зіткнулися із серйозним порушенням своїх основних свобод".

Деякі члени Конгресу від обох партій в останні тижні приєдналися до закликів правозахисних груп бойкотувати Ігри-2022. Дехто пропонує дипломатичний бойкот, коли глави держав уникають участі в заході, тоді як інші закликають до економічного остракізму: американські громадяни мали б відмовитися від поїздки в Китай як глядачі змагань.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен свідчив перед комітетом і зазначив, що працює з союзниками, щоб виробити "загальний підхід" до вирішення суперечок про Олімпійські ігри 2022 року.