Англійська прем'єр-ліга роздала призи за минулий сезон

Англійська прем'єр-ліга визначила найкращих в сезоні-2020/21.
У підсумку, номінацію "Кращий тренер року" виграв головний тренер чемпіона АПЛ "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола. 🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆
Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi
🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆
Іспанський фахівець очолює "містян" з 2016 року. За цей час він тричі виграв чемпіонат Англії, чотири рази ставав володарем Кубка Англійської ліги, двічі перемагав у Суперкубку Англії і один раз переміг в Кубку країни.
Кращим гравцем АПЛ став захисник "МанСіті" Рубен Діаш.
Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1
24-річний португалець провів 32 матчі в своєму дебютному сезоні в Англії, в яких відзначився одним голом.
Підтримав тренд чемпіонів Англії Філ Фоден, визнаний "Кращим молодим гравцем".
У цій номінації 21-річний англієць випередив того ж Діаша (в даній номінації брали участь футболісти у віці 23 років і молодше на момент початку кампанії-2020/21), Домініка Калверт-Льюіна ("Евертон"), Іллна Месліє ("Лідс"), Маркуса Рашфорад ("Манчестер Юнайтед"), Мейсона Маунта ("Челсі"), Деклана Райса ("Вест Гем") і Букайо Сака ("Арсенал").
Huge congratulations @philfoden, 2020/21 Hublot Young Player of the Season! @premierleague #PremierLeague #PhilFoden #HublotLovesFootball pic.twitter.com/uJsqnMZsrD— Hublot (@Hublot) June 5, 2021
Додамо, що в минулому сезоні Фоден забив 16 голів і віддав 10 асистів в 50 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.