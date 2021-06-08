Англійська прем'єр-ліга роздала призи за минулий сезон

Англійська прем'єр-ліга визначила найкращих в сезоні-2020/21.

У підсумку, номінацію "Кращий тренер року" виграв головний тренер чемпіона АПЛ "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола. 🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

Іспанський фахівець очолює "містян" з 2016 року. За цей час він тричі виграв чемпіонат Англії, чотири рази ставав володарем Кубка Англійської ліги, двічі перемагав у Суперкубку Англії і один раз переміг в Кубку країни.

Кращим гравцем АПЛ став захисник "МанСіті" Рубен Діаш.

24-річний португалець провів 32 матчі в своєму дебютному сезоні в Англії, в яких відзначився одним голом.

Підтримав тренд чемпіонів Англії Філ Фоден, визнаний "Кращим молодим гравцем".

Фото: АПЛ Філ Фоден

У цій номінації 21-річний англієць випередив того ж Діаша (в даній номінації брали участь футболісти у віці 23 років і молодше на момент початку кампанії-2020/21), Домініка Калверт-Льюіна ("Евертон"), Іллна Месліє ("Лідс"), Маркуса Рашфорад ("Манчестер Юнайтед"), Мейсона Маунта ("Челсі"), Деклана Райса ("Вест Гем") і Букайо Сака ("Арсенал").

Додамо, що в минулому сезоні Фоден забив 16 голів і віддав 10 асистів в 50 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.