Урядова лабораторія в США вважає можливість витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані правдоподібною, – WSJ

Гіпотезу про "втечу" SARS-CoV-2 з уханської лабораторії вважають такою, що заслуговує на подальше вивчення.

У звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення. Про це з посиланням на ознайомлених із засекреченим документом осіб пише Wall Street Journal.

Дослідження було підготовано у травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса в Каліфорнії і використовувалося Держдепом при розслідуванні походження пандемії у останні місяці правління адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. Звіт розробляв відділ лабораторії Z, який є розвідувальним.

Дослідники вивчали геномний аналіз віруса SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Прессекретар лабораторії відмовився коментувати звіт, який поки є засекреченим. Звіт відрізнявся від домінуючою навесні минулого року думки про природнє походження ковіду.

Нещодавно президент США Джо Байден наказав спецслужбам у короткі терміни повідомити йому, як виник вірус. За словами Байдена, американська розвідка зосереджена на двох версіях: що вірус виник у результаті контакту з інфікованю твариною або ж унаслідок аварії в лабораторії.

Уряд Китаю неодноразово заперечував можливість витоку вірусу з лабораторії в Ухані. Уханьский інститут вірусології також спростовує витsк вірусу і заявляє, що у жодного його працівника не було позитивних результатів на ковід. Однак офіційні посадовці США вважають, що КНР може бути непрозорою у питанні співпраці щодо з'ясування походження вірусу.

Нагадаємо, що минулого місяця WSJ оприлюднив дані про розслідування американської розвідки, згідно з яким троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Точні причини виникнення ковіду з'ясовуються, але ВООЗ вважає ймовірними чотири сценарії. "Найбільш ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".