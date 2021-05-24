Троє вчених інституту вірусології в Ухані захворіли до початку пандемії, - Wall Street Journal

Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки.

У доповіді розвідки нібито є подробиці відвідування цими пацієнтами лікарень. Там зазначається, що троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

WSJ вважає, що доповідь може стати приводом для ширшого розслідування "штучного походження" коронавірусу.

Видання підтримав колишній керівник групи Державного департаменту США, яка займалася встановленням Походження COVID-19, Девід Ашер.

"Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом", - заявив він.

Розкриття числа дослідників, термінів їх захворювань і їхніх відвідувань лікарень відбувається напередодні засідання керівного органу Всесвітньої організації охорони здоров'я, на якому мають обговорювати наступний етап розслідування походження COVID-19.

МЗС Китаю на запит WSJ заявило, що "США продовжують просувати теорію про витік із лабораторії". Там додали, що не знають, чи США насправді намагаються відстежити походження інфекції чи "відволікають увагу".

Нагадаємо, наприкінці березня ВООЗ оприлюднила доповідь про походження ковіду. У 120-сторінковому аналізі походження хвороби зазначалося, що коронавірус, що викликає COVID-19, ймовірно, передавався від однієї тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.

У доповіді перераховані чотири сценарії поширення коронавірусу, зокрема і два малоймовірні.

"Дуже ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".

Звіт ВООЗ викликав критику урядів багатьох країн світу, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Литви і Латвії, Норвегії, Південної Кореї, Словенії та Великобританії. Президент США Джо Байден заявив, що американці заслуговують "кращої інформації", ніж наведена в доповіді. Загалом 13 країн виступили після оприлюднення звіту зі спільним закликом до повного і незалежного розслідування походження ковіду.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.