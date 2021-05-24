Ляшко: "Буду наполягати, щоб у нас з'явився ефективний, якісний проєкт нової університетської клініки"

За словами міністра, у медичній освіті вже є "велика кількість позитивних речей".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наполягатиме на створенні чіткого проєкту нової університетської клініки. Про це він повідомив у своєму першому інтерв'ю на новій посаді для LB.ua, повний текст якого буде оприлюднено найближчим часом.

Ляшко повідомив, що медична освіта буде пріорітетом діяльності МОЗ у найближчий період.

"Я дивився місяць тому рейтинг опублікованих університетів і кількість українських університетів, які попали в 1000 найкращих, і жодного медичного в цій тисячі навіть серед українських, там немає", – сказав він.

Ляшко пообіцяв, що за його каденції точно підніметься питання нових університетських клінік.

"Я буду наполягати на тому, щоб у нас з’явився чіткий, ефективний, якісний проєкт нової університетської клініки, як у межах будівництва клініки з усіма новітніми технологіями, так і з освітнім процесом", - запевнив очільник МОЗ.

Він додав, що у медичній освіті вже є "велика кількість позитивних речей".

Одним із найпроблемніших медичних вишів в Україні нині є Одеський національний медичний університет. Докладніше про конфлікт у ВНЗ читайте в матеріалі LB.ua "Одеська народна медична республіка: що відбувається в ОНМедУ".