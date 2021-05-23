За добу в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 153 дітей та 31 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Летальних випадків – 89.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 701 особу і одужало – 8 937.

За добу протестовано методом ПЛР 16 285 осіб, методом ІФА – 3 730 осіб і експрес-тестами – 14 491 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 182 521 особа, одужало – 1 950 562, летальних випадків – 49 368 і проведено 10 013733 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 травня в Україні було зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус. Госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178 і одужало 12 586 осіб.