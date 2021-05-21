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Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac пройшли лабконтроль

Розвозити по областях їх почнуть 24 травня.

Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac пройшли лабконтроль
Фото: qha.com.ua

Ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, які прибули в Україну 30 квітня, пройшли лабораторний контроль. Розвозити по областях їх почнуть 24 травня.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що CoronaVac з цієї партії використають для щеплення військовослужбовців, правоохоронців, працівників паливно-енергетичного комплексу, спортсменів-олімпійців,

працівників санаторно-курортних закладів, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній Уряду України території).

Крім того, ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, які прибули до Києва 9 травня, зараз проходять лабораторний контроль.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.  

Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Як повідомляли, куплена Україною вакцина Sinovac виявилася ефективною в реальних умовах. З'ясувалося, що вакцина на 100% захищає від смерті, на 96% - від госпіталізації та 94% - від інфікування.

Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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