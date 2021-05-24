Ляшко анонсував звернення до уряду щодо нового конкурсу на голову НСЗУ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував звернення до уряду щодо призначення конкурсу на голову Національної служби здоров'я України. Про це він повідомив у першому інтерв'ю на новій посаді для LB.ua.

Попередній конкурс на очільника НСЗУ оголосили ще в березні, але нікого не призначили.

Ляшко запевнив також, що Програма медичних гарантій, яка з'явилася у межах реформи охорони здоров'я, залишиться.

"Що таке питання реформи Супрун? Є питання реформування системи охорони здоров’я. Реформа розпочалася давно, був перший етап у 2017 році, а другий стартував у 2020 році, вже коли Супрун не було на посаді. Це питання для дискусій в публічному просторі, хто підтримує реформу Супрун, а хто не підтримує реформу Супрун. Я прийшов на посаду виконувати Конституцію і закони України. Є закон "Про державні фінансові гарантії в сфері охорони здоров’я", який чітко говорить, що повинні робити міністр та НСЗУ для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги, рівність у наданні цієї медичної допомоги і базовий захист від хвороб", - зазначив він.

Ляшко підкреслив, що не вважає існуючу Програму медгарантій ідеальною, але вона "найбільш доцільна в даний період розвитку як нашої держави, так і нашої системи охорони здоров’я".

"Вона показала вже свої результати, і ми бачимо велику кількість плюсів, але бачимо і мінуси. Плюсів набагато більше. По мінусах – над ними працюємо командою з в.о.голови НСЗУ Андрієм Віленським. Є певна кількість закладів, які сьогодні провисають, не доотримують фінансування на тому рівні, який в них був до 2020 року. В цих закладах буде проведено додатковий аудит, буде доручення НСЗУ, будуть круглі столи з головами обласних рад і головами обласних державних адміністрацій. Для того, щоб визначитися, що далі робити з цими закладами, і як їх можна підтримати", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що відбір на посаду глави Нацслужби здоров'я оголосили ще минулої весни, але потім держава заборонила всі конкурси на держслужбу через пандемію. Після скасування цієї норми у березні був оголошений новий конкурс. У першому етапі взяли участь 13 кандидатів.

Після звільнення у 2019 році Олега Петренка службу очолювали тимчасові глави. Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна була керувати службою здоров'я тимчасово, ці обов'язки поклали на Оксану Мовчан. У серпні минулого року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського замість Оксани Мовчан.

У квітні 2021 до фінального етапу конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України пройшли т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, начальник Управління комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко і Вадим Арістов - засновник "Української медичної асоціації", представник ГО Revival Institute for Future. Вадима Арістова ЗМІ називали ймовірним "провладним кандидатом" на посаду очільника служби. Після скандалу в очолюваному Борисом Тодуровим Інституті серця, коли тітушка Крисін переховувався у дитячій лікарні, Арістов проводив у Інституті "тренінги", як протидіяти журналістам і громадськості. Свої "майстер-класи" Арістов давав на запрошення Тодурова.