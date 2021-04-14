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До фіналу конкурсу на посаду глави НСЗУ пройшов кандидат, який влаштовував "тренінги" з протидії журналістам в Інституті серця

Вадима Арістова ЗМІ називали "провладним" кандидатом на посаду голови служби. 

До фінального етапу конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України пройшли т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, начальник Управління комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко і Вадим Арістов - засновник "Української медичної асоціації", представник ГО Revival Institute for Future. 

Трійку фіналістів у Facebook оприлюднила голова Ради громадського контролю при НСЗУ Інна Іваненко. Ці кандидати успішно пройшли другий етап конкурсу - співбесіду у Нацагентстві з питань державної служби.

Андрій Віленський раніше був головний лікарем мережі клінік "Добробут". У НСЗУ прийшов за часів ексочільника цієї служби Олега Петренка.

Тетяна Бойко очолює департамент комунікацій майже з самого початку створення НСЗУ. 

Вадима Арістова ЗМІ називали ймовірним "провладним кандидатом" на посаду очільника служби. Після скандалу в очолюваному Борисом Тодуровим Інституті серця, коли тітушка Крисін переховувався у дитячій лікарні, Арістов проводив у Інституті "тренінги", як протидіяти журналістам і громадськості. Свої "майстер-класи" Арістов давав на запрошення Тодурова. 

Рік тому після оголошення конкурсу на посаду голови НСЗУ Арістова було визнано кандидатом, який не відповідає викладеним в оголошенні вимогам. Нині він успішно пройшов два етапи конкурсу. 

"Українська правда" пише, що у 2015-2016 році Арістов працював незалежним консультантом по реформі охорони здоров'я при Одеській обласній державній адміністрації. 

"Саме там він ймовірніше за все і познайомився операційним директором групи компаній Into-Sana Дмитром Луфером. 27 грудня Дмитра Луфера було призначено заступником міністра охорони здоров'я", - пише видання. 

Нагадаємо, що відбір на посаду глави Нацслужби здоров'я оголосили ще минулої весни, але потім держава заборонила всі конкурси на держслужбу через пандемію. Після скасування цієї норми у березні був оголошений новий конкурс. У першому етапі взяли участь 13 кандидатів. 

Після звільнення у 2019 році Олега Петренка службу очолювали тимчасові глави. Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна була керувати службою здоров'я тимчасово, ці обов'язки поклали на Оксану Мовчан. У серпні минулого року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського замість Оксани Мовчан

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