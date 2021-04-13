Рада провалила введення штрафів за порушення самоізоляції

Верховна Рада не набрала достатньо голосів за законопроєкт про введення штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації. Законопроєкт 4540 передбачає адміністративну відповідальність у вигляді стягнення 3400-8500 грн за порушення порядку самоізоляції та обсервації під час карантину, якщо це не призвело до поширення хвороби.

За ухвалення проголосували лише 199 народних депутатів. Закон відхилено.

Усіх позитивно тестованих на ковід мали вносити в додаток "Дія", щоб слідкувати за дотриманням домашнього режиму. Щоправда, поки незрозуміло, як бути з людьми, які не мають смартфонів.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час представлення законопроєкту повідомив, що до судів надійшло більше 6000 справ щодо порушень самоізоляції, але суди перевантажені, тому необхідно надати місцевій владі повноваження притягати до відповідальності.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький повідомив, що одна інфікована коронавірусом людина, котра порушує самоізоляцію, може заразити 10 людей, тому треба слідкувати за самоізоляцією.

"Порушення особою порядку обовʼязкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, — тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у законопроєкті.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт був схвалений урядом ще у грудні 2020 року, але до зали засідань Ради до сьогодні так і не потрапив.

В Україні діють штрафи за допуск людей без масок і респіраторів у громадський транспорт та приміщення у період карантину.

Окрім того, є кримінальна відповідальність за умисне інфікування. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тис. до 51 тис. грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Це встановлює ст. 325 КК України.