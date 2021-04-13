Рада звільнила випускників від здачі ДПА

Верховна Рада на другому позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому звільнення випускників шкіл від обов’язкової здачі державної підсумкової атестації в цьому році. За проєкт закону 4042 у першому читанні проголосували 298 народних депутатів.

Такий крок пояснюється заходами запобігання поширення коронавірусу. Аналогічне рішення ухвалювали торік.

ЗНО мають здавати учні, які будуть вступати до вишу. Якщо вони не планують вступ, то можуть просто отримати атестат про повну середню освіту.

"Законопроєкт передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у березні учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Пресслужба МОН повідомляла, що рішення було прийнято у зв'язку з "надзвичайною ситуацією природного характеру" - перевищенням порогового рівня захворюваності на респіраторне вірусне захворювання, тобто ковід.