Рада зібралася на перше сьогоднішнє позачергове засідання

Верховна Рада після чергового пленарного засідання, на якому розглядали правки до земельного законопроєкту, зібралася на перше позачергове засідання.

У залі зареєструвалися 166 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Воно було скликане за ініціативи групи "За майбутнє" та інших опозиційних депутатів. Нардепи розглядатимуть чотири проєкти постанов та один законопроєкт щодо мораторію на підвищення тарифів, державного регулювання вартості житлово-комунальних послуг та впровадження пільгових цін на електроенергію. Також розглянуть законопроєкт щодо невідкладних заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет дітей.

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Після цього засідання і годинної перерви для кварцування зали депутати проведуть друге позачергове, скликане за ініціативи монобільшості. На ньому планують розглянути у першому читанні звільнення випускників шкіл від обов'язкової здачі ДПА, унормування військового поховального ритуалу для загиблих захисників України, збільшення штрафів за порушення порядку самоізоляції та обсервації під час карантину, запуск програми "Доступна іпотека 7%", відновлення права застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій непрацездатності по захворюванням, не пов’язаним з нещасним випадком на виробництві, а також низку освітніх законопроєктів і один щодо оборонного планування.

У другому читанні будуть голосувати за законопроєкт щодо заборгованості за валютними кредитами та захист позичальників-боржників. Також депутати мають розблокувати підписання спікером парламенту закону про відновлення великої приватизації.

Нагадаємо, розглядати ці закони на черговому засіданні неможливо, адже Рада все ще голосує за правки щодо "земельного закону". Розгляд затягнувся через перерву в роботі парламенту у зв'язку з локдауном у Києві. Протягом вимушених "канікул" через карантин Рада провела три позачергові засідання. До роботи в нормальному режимі парламент повернувся з вівторка, 13 квітня.

Ще одне позачергове засідання цього тижня можливе у четвер.