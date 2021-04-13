На Полтавщині викрили посадовців "Укргазвидобування" на привласненні 100 тонн пального

Служба безпеки України задокументувала розкрадання на Полтавщині майже 100 тонн паливно-мастильних матеріалів вартістю близько 3 млн грнивень. Оборудку організували посадовці одного з підрозділів АТ "Укргазвидобування".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Досудове слідство встановило, що протягом двох років організатори привласнювали дизельне пальне, яке виділялося для технологічного транспорту і спеціальної техніки. Для офіційної звітності зловмисники формували завідомо неправдиві офіційні документи.
"Співробітники спецслужби задокументували, що учасники групи привласнили майже 100 тонн дизельного пального, ринковою вартістю приблизно 3 млн грн. Прямі збитки АТ "Укргазвидобування" склали понад 830 тис. гривень. Продукцію зловмисники реалізовували за готівку", - йдется у повідомленні СБУ.
У межах досудового розслідування 26 особам, зокрема діючим і колишнім працівникам структурного підрозділу "Укргазвидобування", оголосили підозру. Частина з них визнала свою провину і добровільно відшкодувала збитки.
Нагадаємо, у вересні 2019 року СБУ затримала співробітників "Укргазвидобування" Полтавщини за підозрою в привласненні грошей під час утилізації відходів буріння.