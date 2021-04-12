ОАСК відкрив провадження за позовом "Партії Шарія" до столичного управління СБУ

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Позивач просить суд визнати протиправним дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша", - сказано в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Нагадаємо, що 16 лютого блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ).

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.

У березні Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія".