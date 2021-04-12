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ОАСК відкрив провадження за позовом "Партії Шарія" до столичного управління СБУ

Суд розглядатиме справу без виклику сторін.

ОАСК відкрив провадження за позовом "Партії Шарія" до столичного управління СБУ
Анатолий Шарий
Фото: RusNext.ru

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Позивач просить суд визнати протиправним дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша", - сказано в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Нагадаємо, що 16 лютого блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ). 

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.

У березні Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія".

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