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Суд арештував яхту, котра належить Медведчуку

Приватне судно "ROMANCE 1" неодноразово заходило в порти окупованого Криму. 

Суд арештував яхту, котра належить Медведчуку
Фото: hvylya.net

Суд наклав арешт на одне із суден, яке, згідно з документами, наявними в Служби безпеки України, належить Вікторові Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі мова йде про заходження в порти окупованого РФ Криму.  

Тож у рамках цього кримінального провадження досліджують обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі триває досудове розслідування за:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада)
  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
  • ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)
  • ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України

Протиправну діяльність документувало слідче управління ГУ Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Криму.

Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб і 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовано до компаній, що обслуговують ці літаки.

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