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Українські посли проходитимуть спецперевірку

Процедура має убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними спецслужбами.

Українські посли проходитимуть спецперевірку
Фото: Макс Требухов

Перед офіційним призначенням та виїздом за кордон українські посли відтепер мають пройти перевірку. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника Офісу президента – Ігор Жовква

"Нині з’явилася ще одна обов’язкова процедура для затвердження посла – спецперевірка відповідними компетентними органами", - сказав він.

Високопосадовець наголосив, що процедуру, яка допоможе убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними, зокрема й російськими спецслужбами, запроваджено вперше за 30 років. 

"Лише за президентства Зеленського ця робота почалася. І це було вірне рішення. Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла", – вказав Жовква. 

Разом з тим він зауважив, що раніше призначені посли спецперевірки не проходитимуть.

"Зворотної сили відповідне положення немає", – акцентує Жовква.

Натомість він наголошує: у президента завжди залишається ефективний інструмент: глава держави може звільнити посла в будь-який момент.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив з займаних посад шістьох українських послів.

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