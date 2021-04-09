Українські посли проходитимуть спецперевірку

Процедура має убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними спецслужбами.

Перед офіційним призначенням та виїздом за кордон українські посли відтепер мають пройти перевірку. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника Офісу президента – Ігор Жовква.

"Нині з’явилася ще одна обов’язкова процедура для затвердження посла – спецперевірка відповідними компетентними органами", - сказав він.

Високопосадовець наголосив, що процедуру, яка допоможе убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними, зокрема й російськими спецслужбами, запроваджено вперше за 30 років.

"Лише за президентства Зеленського ця робота почалася. І це було вірне рішення. Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла", – вказав Жовква.

Разом з тим він зауважив, що раніше призначені посли спецперевірки не проходитимуть.

"Зворотної сили відповідне положення немає", – акцентує Жовква.

Натомість він наголошує: у президента завжди залишається ефективний інструмент: глава держави може звільнити посла в будь-який момент.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив з займаних посад шістьох українських послів.