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Затриманого на хабарі брата Вовка відсторонили від посади в Службі зовнішньої розвідки

За даними ЗМІ, він займав там посаду заступника начальника управління. 

Затриманого на хабарі брата Вовка відсторонили від посади в Службі зовнішньої розвідки
Служба зовнішньої розвідки
Фото: Укрінформ

Служба зовнішньої розвідки відсторонила від посади фігуранта корупційного розслідування, якого затримало Національне антикорупційне бюро.

На сторінці служби у Facebook зазначається, що, за попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ. Офіційно ім'я фігуранта не розкривається, але журналіст Юрій Бутусов писав, що затриманий на хабарі брат голови ОАСК Павла Вовка – Юрій Зонтов – був заступником начальника управління цієї служби.

"Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі", - додали в службі.

Нагадаємо, що перша інформація про затримання брата Вовка на хабарі була поширена ЗМІ. Потім сам Павло Вовк оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь "фантастичну історію", нібито кимось вигадану проти нього і суду. 

Потім НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них. 

На місці зберігання хабаря (за даними ЗМІ - квартира, облаштована під адвокатський офіс) знайшли документи на ім'я Павла Вовка і, ймовірно, антикваріат. 

Генпрокурорка Ірина Венедіктова вже підписали підозру і брату Вовка, і другому адвокату. 

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