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В Одесі планують перепоховати жертв політичних репресій

За різними даними, в районі 6-го кілометра Овідіопольськоі дороги можуть бути поховані від 5 до 20 тисяч людей.

В Одесі планують перепоховати жертв політичних репресій
Фото: omr.gov.ua

5 квітня в Одесі відбулася робоча зустріч міського голови Геннадія Труханова з представниками Українського інституту національної пам'яті та громадських організацій, які займаються питаннями пошуку і перепоховання загиблих воїнів. 

Як повідомляє пресслужба мерії, учасники зустрічі обговорили проведення заходів з дослідження місця масового поховання жертв політичних репресій в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги. Це необхідно для подальшого перепоховання жертв репресій, які були тут розстріляні в 1937-1938 роках. За різними даними, там поховані від 5 до 20 тисяч осіб. Мова йде не тільки про українців, а й поляків, а також представників інших національностей.

Мер Одеси підкреслив, що основне завдання - зберегти історичну пам'ять. А люди, загиблі за часів репресій, повинні бути перепоховані з усіма почестями, яких вони гідні. 

«У планах - підняти списки загиблих в 1937-1938 роках. Провести розвідувальні роботи по периметру поховання і з'ясувати його межі. Наша першочергова мета - зрозуміти, скільки там загиблих. Те, що потрібно буде зробити - це дуже великий обсяг робіт і засобів. Однак ми повинні зберегти нашу історичну пам'ять і разом зробити все від нас залежне, щоб гідно проводити загиблих», - підкреслив Геннадій Труханов.

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