​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції

Їх рахунки і майно на території України заблоковані.

Стали відомі імена людей з "топ-десятки" українських контрабандистів, щодо яких Рада нацбезпеки і оборони України на своєму засіданні 2 квітня запровадила санкції.

Список прізвищ оприлюднило “Дзеркало тижня”.

До переліку потрапили:

Альперін Вадим Олександрович (Одеса);

Чудаков Олександр Леонідович (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок);

Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями);

Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);

Дідух Володимир Степанович (львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда");

Бокало Іван Васильович (зареєстрований – Львів);

Пересоляк Валерій Іванович (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай");

Кушнір Юрій Радулович (село Старий Вовчанець Чернівецької області);

Фірманюк Орест Ігорович (Чернівці);

Єремінчук Олександр Володимирович (Виноградів Закарпатської області).

За словами президента Володимира Зеленського, їх рахунки і майно заблоковані.

Фото: ZN.UA Фізичні особи, до яких застосовуються санкції РНБО

Крім цих людей, санкції запровадили щодо 68 компаній, пов'язаних з ними.

Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній.

Нагадаємо, сьогодні Рада нацбезпеки і оборони вперше в історії держави впровадила персональні санкції проти "топ-десятки" українських контрабандистів. За словами Зеленського, відсторонено десятки посадовців митних органів, готується криміналізація недостовірного митного декларування.

Нагадаємо, раніше РНБО впровадила санкції проти Віктора Медведчука та пов'язаних с з ним осіб, зокрема щодо нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Також Рада національної безпеки та оборони запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

Крім того, було введено санкції проти співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Під санкції потрапили і ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики. Це, зокрема, Віктор Янукович, "міністр внутрішніх справ Криму" Сергій Абісов, експрем'єр Микола Азаров.