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НАБУ і САП передали в суд справу про рекордний хабар в інтересах Злочевського

Антикорупційним органам пропонували безпрецедентні 5 млн доларів.

НАБУ і САП передали в суд справу про рекордний хабар в інтересах Злочевського
Фото: nabu.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти трьох осіб, яких підозрюють у спробі за 5 млн доларів закрити кримінальну справу проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомляється на сайті НАБУ та фейсбуці САП.

Судитимуть трьох обвинувачених: колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (його вважають посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову.

Усім трьом закидають ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України (пособництво у хабарництві), а Ілляшенку додатково інкримінують 368-5 КК України (незаконне збагачення)

Їх затримали "на гарячому" у червні 2020 року після передачі грошей, які призначалися керівникові САП. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.

Пізніше, в липні, підозру заочно отримав і сам Злочевський.

Обвинувальний акт передали в Вищий антикорупційний суд попри рішення Верховного Суду, відповідно до якого долю цієї справи повинен вирішувати не ВАКС, а Київський апеляційний суд.

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