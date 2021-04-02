На засіданні РНБО можуть розглянути санкції щодо лідерів контрабандного "бізнесу", - ЗМІ

Крім того, серед можливих питань - затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік.

В порядку денному Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке призначене на 2 квітня, може бути до десяти питань.

Про це повідомляє ZN.UA.

За даними видання, питання порядку денного можуть стосуватися від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік, до введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

Нагадаємо, 19 березня РНБО запровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики.

Того ж дня РНБО запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

За словами секретаря РНБО, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".