Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Бізнес-міграція. Українці масово стають польськими підприємцями
Бізнес-міграція. Українці масово стають польськими підприємцями
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
ГоловнаСуспільствоВійна

На засіданні РНБО можуть розглянути санкції щодо лідерів контрабандного "бізнесу", - ЗМІ

Крім того, серед можливих питань - затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік.

На засіданні РНБО можуть розглянути санкції щодо лідерів контрабандного "бізнесу", - ЗМІ
Фото: .president.gov.ua

В порядку денному Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке призначене на 2 квітня, може бути до десяти питань. 

Про це повідомляє ZN.UA.

За даними видання, питання порядку денного можуть стосуватися від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік, до введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

Нагадаємо, 19 березня РНБО запровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики.

Того ж дня РНБО запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

За словами секретаря РНБО, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також