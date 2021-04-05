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ОАСК визнав протиправною констатацію плагіату в роботах Шкарлета

Міністр освіти у судовому порядку "захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом".

ОАСК визнав протиправною констатацію плагіату в роботах Шкарлета
Фото: Макс Требухов

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо констатації плагіату в наукових роботах міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це Шкарлет написав у своєму телеграм-каналі.

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом", - зазначив міністр.

За словами Шкарлета, "на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій".

"Переконаний, що подібна практика має бути викорінена. Рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів. Наразі вважаю цю історію вичерпаною", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента. 

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