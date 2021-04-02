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Під санкції РНБО потрапили 11 російських компаній, зокрема Росспівробітництво

Представниця Росспівробітництва наразі полишає Україну.

Під санкції РНБО потрапили 11 російських компаній, зокрема Росспівробітництво

Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні 2 квітня запровадила санкції щодо 11 російських компаній, зокрема Росспівробітництва.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерело в РНБО.

Голова Росспівробітництва Євгеній Примаков повідомив у Telegram про те, що представниця цієї організації полишає Україну.

“На даний момент наша найголовніша задача - безпека нашого співробітника в Києві. Попереджаємо, що вона є співробітником Посольства і володіє дипломатичним статусом, що підтверджує її дипломатичний паспорт і акредитація. Усі наступні практичні кроки будуть зроблені нами, коли вона перетне кордон території, яку контролює український режим”, - написав Примаков.

Росспівробітництво - федеральний орган виконавчої влади Росії для надання держпослуг і управління держмайном в сфері забезпечення і розвитку міжнародних відносин РФ з іноземними державами. В Україні діє філія Росспівробітництва - Російський центр науки і культури в Києві.

Нагадаємо, сьогодні Рада нацбезпеки і оборони вперше в історії держави впровадила персональні санкції проти "топ-десятки" українських контрабандистів. За словами Зеленського, відсторонено десятки посадовців митних органів, готується криміналізація недостовірного митного декларування.

Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній.

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